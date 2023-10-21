Buse Varol, 'Selahaddin Eyyubi' dizisinin kadrosuna katıldı

Uğur Güneş'in başrolünü oynadığı 'Selahaddin Eyyubi' dizisinin kadrosuna Buse Varol da katıldı. Varol, dizide 'Zümrüt' karakterine hayat verecek.

Uğur Güneş'in başrolünü oynadığı "Selahaddin Eyyubi" dizisinin kadrosuna Buse Varol da katıldı.

Buse Varol 2018'de "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Mislimelek rolüne hayat vermiş, aynı yıl Alişan'la evlenip peş peşe 2 çocuk da yapınca setlerden uzun süre uzak kalmıştı.

Oyunculuğa geri dönmeyi bekleyen Varol "Selahaddin Eyyubi" projesiyle anlaştı. Güzel oyuncu Sedat İnci'nin yönettiği ve oldukça etkili sahnelerin çekildiği dev bütçeli dizide "Zümrüt" rolüne hayat verecek ve Şirkuh'un (Sezgin Erdemir) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Buse Varol böylece TRT'de "Alişan'la Hayata Gülümse" adlı programını sunan eşiyle aynı kanalda buluşmuş oldu.