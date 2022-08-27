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Bursa haber | Bursa'da Gökhan Türkmen rüzgarı esti

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Bursa haberi... Bursa'da Gökhan Türkmen rüzgarı esti Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı.

Bursa'da Gökhan Türkmen rüzgarı esti

BURSA - Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede spor kombiniyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Türkmen, sempatik tavırları ile gönüllerde feth etti. Hayranlarını 'Aşk Lazım' adlı şarkısıyla selamlayan Gökhan Türkmen, ardından 'Sen İstanbulsun', 'Bir Öykü', 'Mahşer', 'Büyük İnsan' gibi dillere pelesenk olan şarkılarını okudu. Konserinin ikinci bölümünde gitarını eline alan ünlü sanatçı, solo performansıyla şarkılarını akustik versiyonlarıyla seslendirdi. İlerleyen dakikalarda hareketli şarkılarla coşkuyu arttırdı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, performansıyla göz doldurdu. Gökhan Türkmen'in konserini Bursa'nın önde gelen ses sanatçısı Mehmet Çevik ve eşi Gizem Çevik, Caner Aras, Sevil Altıkardeş ve Yalçın Eracar ön sıradan dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Vurucular - Magazin

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