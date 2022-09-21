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Bursa magazin haberi: Hakan Altun, Bursa'da kulakların pasını silecek

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Bursa magazin haberi: Hakan Altun, Bursa'da kulakların pasını silecek

Bursa magazin haberi... Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü temsilcilerinden besteci, söz yazarı ve şarkıcı Hakan Altun, 2 Ekim Pazar günü Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü temsilcilerinden besteci, söz yazarı ve şarkıcı Hakan Altun, 2 Ekim Pazar günü Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Konserin biletleri ise www.biletinial.com'da satışta.

Son dönemde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte yaptığı programda başarısıyla öne çıkan Hakan Altun, Bursa'da gerçekleştireceği konserinde aralarında, "Hani Bekleyecektin", "Duyanlara Duymayanlara", "İstanbul Olmaz Olsun", "Gönül Yarası", "Her Sevda Bir Ölümmüş", "Gül Belalalıdır" isimli parçalarında bulunduğu şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek.

Hakan Altun'un Şek Organizasyon tarafından Bursa'da gerçekleştirilecek konserlerin biletleri ise www.biletinial.com'da satışta. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Hakan Altun Bursa Magazin Haberler

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