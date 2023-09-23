Bursa Bülbülü Filminden Sürpriz Haber!

Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu; Rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü 6 Ekim'de sinemalarda vizyona girecek.

Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği, Ata Demirer'in senaryosuna imza attığı Bursa Bülbülü, yılın başlarında Disney Plus'ta yayınlanmıştı.

Disney Plus'ın yerel yapımları kataloğundan çıkarma kararı sonrası Bursa Bülbülü'nün sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

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Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980'lerde, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz'in hayatı Taşkın'la karşılaşmasıyla değişir.

Taşkın'ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz'in bu süreçte Taşkın ve Taşkın'ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Filmde Ata Demirer'in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli usta isim yer alıyor.