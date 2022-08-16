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Burcu Özberk Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı 

Burcu Özberk Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Salladı 

Burcu Özberk, sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla sıkça konuşulmaya devam ediyor. Özberk, bu defa mayolu tekne pozuyla olay oldu.

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinin ardından çıktığı tatilden bikinili pek çok paylaşım yapmıştı. Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Özberk, bu kez mayolu tekne paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK MAYOLU TEKNE PAYLAŞIMIYLA NEFES KESTİ

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan isim bu kez yeni paylaşımla Instagram'ı salladı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, siyah mayosuyla tekneden paylaşım yaptı.

Özberk'in paylaşımına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bir takipçi ise "Bu fizik nedir?" yorumunda bulunarak ünlü ismin fiziğine iltifatta bulundu.

Snob Magazin / Magazin

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