Burcu Esmersoy, İtalya'da beş ayrı gelinlik giyecek

Eylülde İtalya'da evlenecek olan Burcu Esmersoy, YouTube programında beş farklı gelinlik giyeceğini açıkladı. Düğünün 1-3 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleşeceği ve ardından İstanbul'da bir parti düzenleneceği belirtildi. Gelinliklerin Özgür Masur tarafından tasarlandığı ifade edildi.

Eylülde İtalya'da Nazım Akmandil ile nikah masasına oturacak olan Burcu Esmersoy YouTube'daki 'Bi' Dolaplar Çeviriyoruz' programında beş ayrı gelinlik giyeceğini söyledi.

3 GÜN DÜĞÜN

Bodrum'da bekarlığa veda partisi yapacak olan Esmersoy "1-3 Eylül'de İtalya'da düğün, 7 ya da 8 Eylül'de İstanbul'da Ulus 29'da partimiz var."

'GELİNLİKLERİ ÖZGÜR MASUR YAPIYOR'

"Gelinlikleri Özgür Masur yapıyor. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım. Bunda da yapmam herhalde" dedi.