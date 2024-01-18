Burcu Biricik Hamile!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, 3,5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

"KIZIMIZ OLACAK"

Nişantaşı'nda görüntülenen ve Söylemezsem Olmaz muhabirine konuşan Burcu Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok.

Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi. Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söyledi.