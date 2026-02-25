Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, katıldığı bir programda kişisel bakım alışkanlığına dair yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini belirterek bu rutinini uzun süredir değiştirmediğini söyledi.

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ALIŞKANLIK

Özçivit, profesyonel kuaför desteği almak yerine saç bakımını ve kesimini kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Özçivit'in bu alışkanlığın gençlik yıllarından bu yana devam ettiği öğrenildi.

Sık sık projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Açıklamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin ekonomik gücüne atıf yaparak eleştirilerde bulundu. "150 milyona ev alıyorsun, kuaföre 500 lira vermiyorsun", "Bu parayı bu kadar sevmeyin", "150 milyona 30 daire aldın, cimrilikten başka bir şey değil" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise Özçivit'in bu yaklaşımını tasarruf ve alışkanlık tercihi olarak değerlendirdi. "Ben de kendim yapmaya çalışıyorum, daha yolun başındayız" ve "Böyle böyle zengin oluyorlar" gibi ifadeler de tartışmalara dahil oldu.