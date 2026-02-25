Haberler

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kişisel bakım alışkanlığına dair şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini belirten Özçivit, bu rutinini uzun süredir değiştirmediğini ifade etti. Kendi saç kesimini ve bakımını kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, bu alışkanlığının gençlik yıllarından bu yana devam ettiğini belirtti. Özçivit'in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli eleştirilere neden oldu.

  • Burak Özçivit yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisi kesiyor.
  • Burak Özçivit saç bakımını ve kesimini kendi yöntemleriyle gerçekleştiriyor.
  • Burak Özçivit'in bu alışkanlığı gençlik yıllarından bu yana devam ediyor.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, katıldığı bir programda kişisel bakım alışkanlığına dair yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, yaklaşık 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini belirterek bu rutinini uzun süredir değiştirmediğini söyledi.

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ALIŞKANLIK

Özçivit, profesyonel kuaför desteği almak yerine saç bakımını ve kesimini kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Özçivit'in bu alışkanlığın gençlik yıllarından bu yana devam ettiği öğrenildi.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Sık sık projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Açıklamanın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin ekonomik gücüne atıf yaparak eleştirilerde bulundu. "150 milyona ev alıyorsun, kuaföre 500 lira vermiyorsun", "Bu parayı bu kadar sevmeyin", "150 milyona 30 daire aldın, cimrilikten başka bir şey değil" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise Özçivit'in bu yaklaşımını tasarruf ve alışkanlık tercihi olarak değerlendirdi. "Ben de kendim yapmaya çalışıyorum, daha yolun başındayız" ve "Böyle böyle zengin oluyorlar" gibi ifadeler de tartışmalara dahil oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurdu, parayı buldu
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı