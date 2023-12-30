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Burak Bulut, Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftinin nikah şahidi oldu

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Burak Bulut, Keçiören'deki düğünde Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftinin nikah şahitliğini yaparak mutluluklarını dile getirdi. Şarkıcı sevgilisi Eda Sakız da çift için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftine mutluluklar dileyen ve hayatında ilk kez nikah şahidi olduğunu belirten Burak Bulut, "Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum" dedi.

Keçiören'deki düğünde nikah şahitliği yapan, Burak Bulut'un şarkıcı sevgilisi Eda Sakız ise "Onlar için ölüme giderim, her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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