Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 simit 2 kahveye verdiği paraya isyan etti

Türkiye'nin önde gelen yapımcılarından olan Burak Akkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı simit ve kahvenin fiyatını eleştirdi. Akkul "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" dedi.

Ünlü yapımcı Burak Akkul, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akkul, paylaşımında simit fiyatlarını eleştirdi.

"BÜTÜN GÜN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Akkul, iki simit ve iki kahveye yüzlerce lira verdiğini belirterek "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" dedi. Akkul'un o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TEMMUZ'DA SİMİTE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren simitin tanesi 5 liradan satılmaya başladı. Açma ve kek ise bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.