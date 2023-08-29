Bülent Terzioğlu'nun yönettiği 'Para Konuşur' filminin galası yapıldı

Yönetmen Bülent Terzioğlu'nun yönettiği 'Para Konuşur' filminin galası Özdilek AVM'de gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katıldığı galada film oyuncuları ve kamera arkası ekibi yer aldı. Filmde 6 milli sporcu bir araya geldi.

Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu "Para Konuşur" filminin galası, Özdilek AVM'de yapıldı.

Çok sayıda ünlü ismin davet edildiği galada film oyuncuları ve kamera arkası ekibi yer aldı.

AA muhabirine konuşan başrol oyuncusu Selçuk Kılıç, "Normalde oyuncular çekimlerde çok eğlendik der, ama biz çok yorulduk. İyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Daha önce yapılmamış bir şekilde 6 tane milli sporcuyu aynı projeye topladık." dedi.

Bu kadar dövüşçünün bir araya gelmesi nedeniyle filme dair beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kılıç, gişesinin bol olması temennisinde bulundu.

Film oyuncularından Cansu Fırıncı, "Prodüksiyonla alakalı gerekçelerle dar bir zaman içinde filmi çektik, ama ekibin arasındaki uyum bu zorluğu aşmamızı sağladı. Çok uyumlu bir ekipti, işin her türlü cefasına katlandık." diye konuştu.

Fırıncı, dövüş aksiyon filmlerinin Türkiye'de çok örneği olmadığına dikkati çekerek, "Severek işin içinde bulunduğumuz ve seyircilerden karşılık bulmayı umduğumuz bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcılığını Starworks Productions'ın üstlendiği "Para Konuşur" filmi 1 Eylül'de vizyona girecek.

Selçuk Kılıç'ın başroldeki "Pars" karakterini oynadığı yapımda "Asena"yı Aslıhan Karalar, "Kafkas"ı Kubilay Penbeklioğlu, "Patron"u Kaan Yılmaz, "Doktor" karakterini ise Cansu Fırıncı canlandırıyor.