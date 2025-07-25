Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı
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Antalya'da ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un villasına sirayet eden yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Sanatçı olay anında büyük korku yaşadı ancak sağlık durumu iyi. Villada zarar oluştu.

Antalya'nın Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un villasına yangın sıçradı. 9 Ağustos'ta sahne alacak olan Ersoy, yangın sırasında büyük korku yaşarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Sanatçının danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can, Ersoy'un yardımına koşarken, Diva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında villanın zarar gördüğü öğrenildi.

"DİVA'YI GÜÇLÜKLE TAHLİYE ETTİK"

Olayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Arzu Acay, şu ifadeleri kullandı, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva'mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler."

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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