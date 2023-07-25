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Bülent Ersoy, Petek Dinçöz'e klipte giymesi için çoraplar gönderdi

Magazin Haberleri

Bülent Ersoy, Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları Petek Dinçöz'e klipte giymesi için gönderdi. Ayrıca Ersoy, Dinçöz'e özel olarak hazırlattığı 'Harem' koleksiyonunu da verdi. Çekimler Erkan Nas yönetmenliğinde yapıldı.

Bülent Ersoy, Petek Dinçöz'e klipte giymesi için Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik (yaklaşık 500 bin lira) çorapları gönderdi.

Bülent Ersoy ayrıca özel olarak hazırlattığı, değeri milyon liraları aşan "Harem" koleksiyonunu da Dinçöz'e klipte kullanması için verdi.

Çekimler Erkan Nas yönetmenliğinde yapıldı.

Erkan Nas yönetmenliğinde yapıldı.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Petek Dinçöz Bülent Ersoy Londra Magazin Haberler

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