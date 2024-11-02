Bülent Ersoy Kocaeli'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kocaeli'de sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Ersoy, kostümüyle de göz kamaştırdı.

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Jolly Joker'de sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy, hayranlarını coşturdu. Kostümüyle göz kamaştıran Ersoy'un sevilen şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıyı çok sayıda kişi izledi. - KOCAELİ