Bülent Ersoy, kendisini yakından çeken muhabirleri görünce çileden çıktı
Sivri çıkışlarıyla magazin dünyasında her dönem adından söz ettiren Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, bu kez bir etkinlik öncesinde basın mensuplarına gösterdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Araçtan indiği sırada kameraların kendisine fazla yaklaştığını düşünen Ersoy'un yükselen sesi ve ifadeleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
KAMERALAR FAZLA YAKLAŞINCA ÇİLEDEN ÇIKTI
Bir programa katılmak üzere aracından indiği sırada basın mensupları tarafından görüntülenmek istenen Diva, muhabirlerin kendisine fazla yaklaştığını görünce bir anda çileden çıktı. Ersoy, kameralara, "Çekil be, burnumun dibine girdin" diyerek tepki gösterdi.
GENİŞ YANKI BULDU
Yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansırken, Ersoy'un sert tavrı ve yüksek ses tonu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yaratırken olay magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.