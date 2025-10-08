Haberler

Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür
Haber Videosu

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sesiyle değil, sahnede ettiği sözlerle gündemde. Şarkı söylediği sırada aniden kendisine küfür eden "Diva", salondaki şaşkın bakışlara aldırmadan performansına devam etti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahnede sergilediği güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiriyor. Her konserinde esprili tavırlarıyla dinleyicilerini güldüren ve sesiyle kulakların pasını silen "Diva", bu kez bambaşka bir nedenle gündemde.

Son konserinde şarkı söylediği sırada yaşanan anlar, izleyicileri şaşkına çevirdi. Ersoy, performansı sırasında bir anda kendisine küfür ederek sahnesine devam etti. Salondaki hayranları kısa bir sessizlik yaşarken, sanatçının bu tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"ANLAMSIZ BİR ÇIKIŞ"

Olayın hemen ardından Ersoy'un, hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek şarkısını söylemeye devam ettiği görüldü. O anlar, dinleyiciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. +18 içerik uyarısıyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez izlendi, yorum yağmuruna tutuldu.

Kimileri sanatçının bu tavrını "sahne doğallığı" olarak görürken, kimileri "anlamsız bir çıkış" olarak değerlendirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Bir bunu bir de sitenin parlatmaya çalıştığı Osman Gökçek'i görünce iğreti oluyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına tek cümlelik yorum
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.