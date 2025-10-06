Bülent Ersoy'dan sahnede herkesi şaşırtan çıkış: Sen bana ne yapmak istiyorsun?

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, sahnede yine hem sesiyle hem de esprileriyle unutulmaz bir geceye imza attı. Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekânda büyüleyici performansıyla dinleyicilerini mest eden "Diva", konser sırasında yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

"AŞK İSTİYORUM, PARAM ÇOK!"

Sahne arasında aşk hayatına dair esprili bir dille konuşan usta sanatçı, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?" sözleriyle salonu kahkahaya boğmuştu. Ardından sözlerine "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" diyerek devam eden Ersoy'un bu çıkışı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

SAHNEDE ÇALIŞANLA ESPRİLİ DİYALOG

Yeni konserinde de sahne enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, bu kez hayranıyla çalışanla yaşadığı renkli diyalogla geceye damgasını vurdu. Karşısındaki hayranına dönerek, "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye soran sanatçı, aldığı "Estağfurullah, hiçbir şey yapamam" cevabı üzerine herkesi kahkahaya boğan şu sözleri söyledi, "O zaman defolup git!"

Bu anlar salondakiler tarafından büyük alkış alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Her konserinde olduğu gibi bu defa da hem sesi hem sahne duruşuyla büyüleyen Bülent Ersoy, mizah dolu tavırlarıyla bir kez daha "Diva" unvanının hakkını verdi.