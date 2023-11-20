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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman YouTube'da bir araya geliyor

2017 yılında Show Tv'de yayınlanan 'Dünya Güzellerim'le magazin gündemine oturan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın videoları, hala sosyal medyada en çok ilgi gören videolar arasında. Seyhan Erdağ & Temiz Magazin'in özel haberine göre, Diva, Afrodit ve Safiye Soyman, bu kez YouTube'da yayınlanacak içerik için bir araya geliyorlar, birlikte gündem hakkında yorum yapacaklar. Programı 'Dünya Güzellerim'in yapımcısı olan, Uygar Ataş ve firması Bloom Medya çekecek.