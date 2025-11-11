Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahne performansı, güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiren bir isim. Her konserinde esprili tavırlarıyla dinleyicilerini güldüren ve sesiyle kulakların pasını silen "Diva", bu kez sahne dışında gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda Bahar Candan ve Bülent Ersoy'un aynı karede yer alması dikkat çekti. Görüntülerde Candan masada otururken garsonun getirdiği tabakları tek tek kırdığı, aynı anda arka masada oturan Bülent Ersoy'a ise bir kişi tarafından yemek yedirildiği görüldü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videoda, Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar görüntülere şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları da "Diva her zaman fark yaratıyor" yorumunda bulundu.