Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, bu kez sahne performansıyla değil, sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Bahar Candan ile aynı karede yer aldığı görüntülerde, garsonun tabakları tek tek kırdığı anlarda Diva'nın yanında bulunan bir kişi tarafından yemek yedirildiği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere şaşkın tepkiler verirken, bazıları "Bülent Ersoy her zaman farkını ortaya koyuyor" yorumunda bulundu.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahne performansı, güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiren bir isim. Her konserinde esprili tavırlarıyla dinleyicilerini güldüren ve sesiyle kulakların pasını silen "Diva", bu kez sahne dışında gündeme geldi.
Sosyal medyada yayılan bir videoda Bahar Candan ve Bülent Ersoy'un aynı karede yer alması dikkat çekti. Görüntülerde Candan masada otururken garsonun getirdiği tabakları tek tek kırdığı, aynı anda arka masada oturan Bülent Ersoy'a ise bir kişi tarafından yemek yedirildiği görüldü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videoda, Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar görüntülere şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları da "Diva her zaman fark yaratıyor" yorumunda bulundu.