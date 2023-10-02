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Bülent Ersoy'a 3 Milyon TL'lik Mermer Çanta Hediye Edildi

İzdiham'ın yaşandığı gecede Diva sahnesiyle ve güzelliğiyle yine olay yarattı. Kendisine özel stilleştirilen sahne kostümleriyle her zaman zirvede olan Ersoy, Tolga Çam imzalı şıklığıyla görenleri kendine aşık ederken taklit edilemez stiliyle binlerce beğeni aldı. Bülent Ersoy'a dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.