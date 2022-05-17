Bu Karelerle Yaz Sezonunu Açtı - Haberler

Mehmet Ozan Dolunay 2016'da aşk yaşamaya başladığı Melisa Şenolsun'dan 2019'da ayrılmıştı. Uzun süre adını dedikodulara karıştırmayan oyuncu, kalbini Influencer Pelinay İgit'e kaptırmıştı.

Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sezonu açan sevgililer şimdi Çeşme'de tatilde.

Pelinay İgit, Eda Taşpınar'a rakip olacak kadar cüretkar bikinisi ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. İgit, cesur pozlarını Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mehmet Ozan Dolunay bir röportajında "Bu ataerkil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen cesur kadınlara hayranım" demişti.

Snob Magazin / Magazin