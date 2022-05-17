Bu Karelerle Yaz Sezonunu Açtı - Haberler

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Bu Karelerle Yaz Sezonunu Açtı

Snob Magazin - Magazin
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Bu Karelerle Yaz Sezonunu Açtı

Melisa Şenolsun'dan 2019 yılında ayrılan ve uzun süre sonra gönlünü Pelinay İgit'e kaptıran Mehmet Ozan Dolunay sevgilisiyle tatilde. Pelinay İgit, fit fiziğiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Ozan Dolunay 2016'da aşk yaşamaya başladığı Melisa Şenolsun'dan 2019'da ayrılmıştı. Uzun süre adını dedikodulara karıştırmayan oyuncu, kalbini Influencer Pelinay İgit'e kaptırmıştı.

Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sezonu açan sevgililer şimdi Çeşme'de tatilde.

Pelinay İgit, Eda Taşpınar'a rakip olacak kadar cüretkar bikinisi ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. İgit, cesur pozlarını Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mehmet Ozan Dolunay bir röportajında "Bu ataerkil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen cesur kadınlara hayranım" demişti.

Snob Magazin / Magazin

Mehmet Ozan Dolunay, Melisa Şenolsun, Magazin, Haberler

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