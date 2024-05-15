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Bu kadarı da fazla ama! Wanda Nara sere serpe poz verdi

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Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. 17 milyon takipçisi bulunan Nara, son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Nara'nın bu paylaşımı, takipçilerinden karışık tepkiler aldı. Geçtiğimiz haftalarda eşiyle erotik klip çeken Wanda Nara, +18 içerikler üreteceğini de duyurmuştu.

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her gün gündem olmayı başarıyor.

ÜZERİNE HİÇBİR ŞEY GİYMEDİ

Wanda Nara son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Icardi için yaptığı destekleyici açıklamalarla gönüllerde taht kuran Nara'nın paylaşımına beğeni yağdı.

"YENGE GİYİN ARTIK"

Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara'nın o fotoğrafına "Yenge giyin artık", "Icardi'ye saygımdan bakmıyorum, "Bu kadarı da fazla ama" yorumları geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;

Bu kadarı da fazla ama! Wanda Nara sere serpe poz verdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

JokerAllame:

harika bir şey ya... kavun gibi...

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Ali Tezel:

Yok domatez

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Bursa Gamer:

yakışır beee yengenize :)))

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Doğru Söz:

Şampiyon takımın şampiyon yengesi. Her ikisini de kutlamak lazım.

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JokerAllame:

özel kutlama yaparlar yengeye anca doyar :)

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Veli Kaymakyemez:

icardi sahada attığı golleri evde de atsa bu pozları görmeyiz

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0
yanıtYanıtla
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