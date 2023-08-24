Britney Spears, Gizemli Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

Britney Spears, oyuncu ve fitness eğitmeni Sam Asghari'den boşandıktan sadece birkaç gün sonra gizemli bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Hollywood yıldızı, West Hollywood'daki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Kısa yeşil bir elbise ve kalın tabanlı siyah diz üstü çizmeler giyen Spears, görünümünü parlak kırmızı bir Fedora şapka ile tamamladı. Britney, bu buluşma için özel güvenlik görevlisi ile görüntülendi, ancak bir diğer erkek arkadaşı da ona eşlik etti.

Britney Spears, oyuncu ve fitness eğitmeni Sam Asghari ile evliliklerini sadece bir yıl sonra sonlandırdıklarını duyurduktan sadece birkaç gün sonra gizemli bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Hollywood yıldızı, West Hollywood'daki Craig's restoranından (23 Ağustos) Salı günü saat 22.00'de çıkarken, bilinmeyen bir arkadaşıyla yaptığı akşam yemeği sonrası buluşmasını özel tutmaya çalıştı.

Müzisyen, son Instagram videosundan bilinen kısa yeşil elbise kalın tabanlı siyah diz üstü çizmeler

Ayrıca parlak kırmızı bir Fedora şapka ile tamamladı. Görünümünü bitirirken, Britney beyaz, iri bir çanta taşıdı ve şeffaf bir şişe sıkıca kavradı.

Ünlü sarı saçlarını dalgalar halinde aşağıya doğru taşıyordu, gevşek tutamlar yüzünün etrafına dökülüyordu.

Bu arada, Britney kocaman güneş gözlükleri takarak biraz düşük bir profil tercih etti.

Son günlerde eski kocasından ayrıldığını duyuran müzisyen, bu olay için özel güvenlik görevlisi ile görüntülendi, ancak bir diğer erkek arkadaşı da buluşma için ona eşlik etti.

Britney SUV'sine bindiğinde, adam onunla birlikte bindi, şoför tarafındaki koltuğun arkasında saklandı.