Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brezilyalı Model Alessandra Ambrosio'nun Deniz Keyfi

Magazin Haberleri

Brezilyalı Model Alessandra Ambrosio'nun Deniz Keyfi

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, geçtiğimiz hafta Amerika tatilinden sonra bu defa rotasını Meksika'ya çevirdi. Ünlü model pozlarıyla beğeni topladı. İşte haberin detayları...

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Meksika'ya gitti. Geçtiğimiz hafta Amerika'da karın üzerinde mayoyla poz veren ünlü model, bu defa denize girdi.

Ambrosio, Isla Holbox adasına giderek, deniz keyfi yaptı.

Beyaz bikinisiyle poz veren modele, kısa sürede beğeni yağdı.

Ambrosio'nun düzgün fiziği ve güzelliği beğenildi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Alessandra Ambrosio Sonora Magazin Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title