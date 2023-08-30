Bozcaada'da tatil yapan çift evlilik planları yapıyor

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayan sevgililer tatil için geldikleri Bozcaada'da görüntülendi. Kendilerine yöneltilen bebek sorularına cevap veren çift, evlenip hemen bir bebek istediklerini söyledi. Öcal'ın tatil fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayan sevgililer tatil için geldikleri Bozcaada'da görüntülendi. Birbirine çok yakıştırılan çift, kendilerine yöneltilen bebek sorularına "Böyle şeyler tabii ki kısmet ama evlenip hemen bir bebek istiyoruz" dedi.

Kendisinden 13 yaş küçük nişanlısı Sude Burcu ile birlikte keyifli tatilinden kareler paylaşan Öcal'ın fotoğraflarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.