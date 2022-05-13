Boşanma Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıktı

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı. Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.

Posta'ta yer alan habere göre; İbrahim Çelikkol, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu protokole göre; Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol'da kalacak.

9 BİN 500 LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.

KONUTUN KİRASINI ÖDEYECEK

Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

Çifte ait Beykoz Riva'daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol'a devredecek.

İbrahim Çelikkol'un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredilecek.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

MİHRE MUTLU KİMDİR?

Mihre Mutlu, 1989'da Samsun'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev almış, daha sonrasında kendi ofisini açmıştır. 2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nikah masasına oturan Mihre Mutlu'nun Ali isminde bir oğlu var. Mihre Mutlu, 11 Mayıs 2022'de 5 yıllık eşi İbrahim Çelikkol'dan boşandı.

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