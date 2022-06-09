Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi - Haberler

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Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödeyemeyen futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'na haciz geldi. Ünlü ismin dünyaca ünlü markaya ait iki saati haczedildi.

Hülya Avşar'ın eski eşi, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borcuyla derde girdi. Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi.

İKİ SAATİNE EL KONULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti ancak evde olmadığını belirtti. Bunun üzerine Çilingiroğlu'na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi. Ünlü ismin güvenlikte anahtar olduğunu söylemesi üzerine eve girilerek işlem yapıldı. Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki dünyaca ünlü markaya ait olan saati haczetti.

Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi

Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi

Borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'nun 2 pahalı saati haczedildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar Magazin Haberler

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