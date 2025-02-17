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Birce Akalay imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

Birce Akalay imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, saçlarını kısacık kestirerek imaj değiştirdi. Akalay'ın yeni tarzı hayranlarının beğenisini topladı.

Başrolünde yer aldığı Mezarlık dizisinin ikinci sezonunun yayını için gün sayan ünlü oyuncu Birce Akalay, imaj değişikliğine gitti.

Son dönemin başarılı ismi Birce Akalay, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla merak ediliyor.

Uzun zamandır meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Dizisinin yeni sezonu için gün sayan Akalay, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

YENİ SAÇLARI BEĞENİLDİ

40 yaşındaki ünlü ismin yeni imajı hayranlarının beğenisini topladı.

İşte Birce Akalay'ın yeni imajı...

Birce Akalay imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEdiz Yilmaz:

bu nasıl haber diye paylaşırsınız allah aşkına bize ne bu kadından isminiz haber ama bu haber niteliği taşıyan birbsey değil

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