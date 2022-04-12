Bircan Bali'den Şok Eden Münevver Karabulut İtirafı!

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Garipoğlu, 2014 yılında intihar etti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yıllar sonra Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili flaş sözler söyledi.

"MEZARI AÇTIRACAĞIZ"

Süreyya Karabulut intihara inanmadığını söyleyerek mezarı açtırmak istediğini söyleyince aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.

BİRCAN BALİ'DEN ŞOK İDDİALAR

Bu konu Türkiye gündeminde tartışılırken Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali "İstersen bana dava açsın" diyerek Münevver Karabulut'un babası hakkında şoke eden iddialarda bulundu.

"BU İŞİN İÇİNDE MADDİYAT YOKSA..."

Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Çok acı bir şey anlatayım mı? Cem Garipoğlu'nun babasını ailece çok severim çok iyi aileler. O dönem bunu kimse bilmiyor Münevver Karabulut'un babası kapı kapı dolaşıp elinde kitapla, 'ben bunu film yapacağım' dedi. Ailenin kapısına dayanıp kan parası istedi. Bu kızcağız zengin biri tarafından öldürüldü diye neredeyse adam bunu istismar edecek hale geldi. Yıllar sonra kalkıp bunu söylemesini iyi niyetli bulmuyorum. Bu işin içinde maddiyat yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum."

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli; Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bircan Bali, 33 yaşındadır. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapmaktadır.

Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Boluludur.

Babası Süreyya Karabulut aşçı,vannesi Nagihan Karabulut ise ev hanımıydı. Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Münevver Karabulut, aynı zamanda üniversite hazırlık dershanesine de gidiyordu. Dershane döneminde Cem Garipoğlu ile tanışmış ve arkadaşlıkları başlamıştır. Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştür.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştur. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edilmiştir.

20 Ekim 1991 doğumlu katil zanlısı Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde cinayeti işlemiş, cinayetten 197 gün sonra 17 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da teslim olmuştur. Yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 10 Ekim 2014 tarihinde cezasını çektiği Silivri Cezaevinde kendini asarak intihar etmiştir.