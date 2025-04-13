'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinde beklenmedik ayrılık

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin oyuncu kadrosunda önümüzdeki hafta ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Bozdağ Film imzalı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde "Ogün" karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar ekibe veda edecek.

HİKAYESİ BİTTİĞİ İÇİN VEDA EDECEK

Volkan Keskin'in yönettiği, Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter'in senaryosunu kaleme aldığı diziden Ümit Kantarcılar'ın hikayesi bittiği için ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan, dizide önceki hafta Ogün'ün babası Kenan'a hayat veren Murat Daltaban da ayrılmıştı.