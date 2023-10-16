Billur Kalkavan'ı ölüm yıl dönümü dolayısıyla anan Bahadırlı duygusal bir paylaşım yaptı

Billur Kalkavan'ı ölüm yıl dönümü dolayısıyla yaptığı duygusal paylaşımla anan Bahadırlı beraber son çekilen fotoğrafını da paylaştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Billur Kalkavan'ı ölüm yıldönümünde sevgilisi duygusal bir mesajla andı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın hala acısını yüreğinde taşıdığını söyleyen Bahadırlı duygu yüklü bir yazı kaleme aldı.

"BENİM AŞKIMDIN ŞİMDİ AŞK OLDUN"

Bahadırlı "Aşkım benim. Hayat arkadaşım. Yol arkadaşım. 1 yıl oldu gideli, sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki . Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım. Hiç gitmediğini hep kalbimde olduğunu bir olduğumuzu yolunda beni yalnız bırakmadığını. Eros "Başka" ile ilişki kurmak "Başka" uğruna kendinden vazgeçebilmek. veya aşkın içinde erimek. Kendimizden vazgeçerek aşkın içinde eridik. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükür ediyorum ve kendimi dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum. Yaşamanın güzel olduğunu hayata sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadın. Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım bunun en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi aşk oldun" dedi.

Buğra Bahadırlı sevgilisi Billur Kalkavan ile son çekilen fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.