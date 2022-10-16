Billur Kalkavan'ın Cenaze Töreni Detaylarını Tuba Büyüküstün Paylaştı
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Akciğer kanseriyle nedeniyle dün hayatını kaybeden Billur Kalkavan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, cenaze töreninin detaylarını paylaştı.
Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkvan yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuba Büyüküstün, "Billur Kalkavan 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin