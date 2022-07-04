Bikinisini Giydi! Resmen Genç Kızlara Meydan Okudu

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, yaz sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde alan bir çocuk annesi 59 yaşındaki oyuncu, renkli bikini ve pareosu ile objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmezken, söz ve müziği Ahmet Enes'e ait 'Cennet şarkısının sözleri eşliğinde yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Genç kızlara taş çıkaran, fit vücudunu koruması dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram üzerinden övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada çok konuşulan Aydan Şener'e gelen yorumlardan bazıları şöyle: "20 yaşında gibisiniz Aydan Hanım. Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı. 41 kere maşallah. Her zaman hayran kaldığım güzel ve zarif kadın, tarifsiz bir güzellik. Muhteşem kadın. Çok güzelsiniz. Geçmişte nasılsanız öyle devam ediyor. Bu nasıl bir zerafet. Zaman size işlemiyor. Gerçekten aydan çünkü dünyada yok böyle bir şey."

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