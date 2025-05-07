Bihter Dinçel'in Kapılarının Açıldığı 'Sıcak Büfe' Vizyona Giriyor

D Media imzalı 'Sıcak Büfe' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım seyirciye kahkaha vadediyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı filmde Bihter Dinçel, Hakan'ın (Orkuncan İzan) eşi Arzu karakterine hayat verecek. Projede statü ve para peşinde koşan hırslı bir role bürünen güzel oyuncu, Sıcak Büfe heyecanını paylaştı.

'KEYİFLİ BİR KOMEDİ'

Bir süredir komediden uzak kalan Bihter Dinçel, 16 Mayıs'ta vizyona girecek Sıcak Büfe ile güldürmeye geliyor. Filmin çekimlerinde çok eğlendiğini söyleyen Dinçel, "Çekimler çok tatlı ve keyifliydi. Sevdiğim insanlarla çalıştım. Hikaye komedi ama böyle katmanları olan keyifli bir komedi. Gerçekten sıcaklığı ve gerçekliği olduğu için hepimiz senaryoyu çok sevdik" şeklinde konuştu.

'FİLMİN TEMPOSU BİTMİYOR'

Filmin enerjisinin ve temposunun bitmediğini dile getiren Dinçel, "Sıcak Büfe'nin merak duygusu ve komedisi bitmiyor, filmin sonuna kadar yükselerek giden bir grafik var" diyerek duygularını ifade etti.

'ARZU SÜSLÜ PÜSLÜ, PARAYI SEVEN BİR KADIN'

Arzu rolüyle sinemaseverlerle buluşacak olan oyuncu, "Arzu parayı pulu seven, kocasına hükmü geçen, bir anda işlerin içine atlayıp her türlü dalavereye dahil olan aslında kötü değil ama böyle bıcır bıcır, süslü püslü uyanık bir kadın" diyerek karakterini anlattı.

Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, Türkiye'de 16 Mayıs, Avrupa'da 22 Mayıs, Azerbaycan'da ise 15 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.