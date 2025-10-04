Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan yeni haber

2000'li yılların unutulmaz pop şarkıları "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" ile müzik dünyasında büyük çıkış yapan ünlü sanatçı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenerek gündeme gelmişti. Evliliğinin ardından bir süre İran'da yaşayan sanatçı, daha sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü.

BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Hayranlarını üzen haber geçtiğimiz aylarda geldi. Lara, yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurmuş, yapılan tetkiklerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine tedavi sürecine başlayan sanatçı, kısa süre sonra bir kez daha sevenlerini bilgilendirmiş ve kitlenin iyi huylu olduğunu söyleyerek yürekleri bir nebze de olsa rahatlatmıştı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir açılış töreninde sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Tedavi sürecinde zorluklar yaşadığını ifade eden Lara, özellikle kilo kaybına dikkat çekti.

Sanatçı, "Sürecimiz yine biraz devam ediyor, ilaçlarımı kullanıyorum. 12-13 kilo verdim. 4-5 gün içerisinde yine 2 kilo verdim. Sağlık her şeyden önemli. Herkes sağlığına dikkat etsin" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.