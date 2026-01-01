Haberler

Beyaz'la Joker görücüye çıktı

Beyaz'la Joker görücüye çıktı
Güncelleme:
Kanal D'nin yeni yıl sürprizi 'Beyaz'la Joker' yarışmasının tanıtımı yapıldı. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı programda, 3 milyon TL'lik büyük ödül ve eğlenceli anlar izleyicileri bekliyor. İlk bölüm 4 Ocak'ta yayınlanacak.

KANAL D'nin yeni yıl sürprizi "Beyaz'la Joker" için geri sayım devam ederken, merakla beklenen ilk tanıtım yayınlandı.

BEYAZ YİNE FORMUNDA

Üç milyon TL'lik büyük ödül, jokerler, sürprizler ve kahkahanın başrolde olacağı yarışmanın tanıtımı, izleyicileri bekleyen büyük eğlenceyi gözler önüne serdi. Beyazıt Öztürk'ün enerjisi ve samimiyetiyle kalpleri bir kez daha fethettiği tanıtım, paylaşılır paylaşılmaz izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyada "Beyaz'ı çok özlemişiz", "Beyaz yine formunda", "İlk bölüm için sabırsızlanıyoruz" yorumları havada uçuştu.

3 MİLYON TL'LİK HEYECAN

Beyazıt Öztürk'ün her bölümde ayrı ayrı olmak üzere toplam iki yarışmacıyla yarışacağı "Beyaz'la Joker", ekran karşısındakileri de büyük heyecana ortak edecek. Her yarışmacı, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Beyaz'ın esprileriyle renklenecek programda, soru yanlış cevaplansa dahi elenme olmayacak.

Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı "Beyaz'la Joker", 4 Ocak Pazar akşamı Kanal D'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
