Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Güncelleme:
2026 yılının ilk günlerinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker yarışma programı reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu program reytinglerde geride kalınca fatura yönetmene kesildi. İşine son verilen yönetmen Ahmet Zafer Demirci, "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" dedi.

  • Beyaz'la Joker programının yönetmeni Ahmet Zafer Demirci programla ilişkisini sonlandırdı.
  • Beyaz'la Joker programının reytingleri beklentileri karşılamadı.
  • Beyaz'la Joker programı 3 milyon TL ödüllü bir yarışma programıdır.

Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştuğu Beyaz'la Joker programıyla heyecanlı bir dönüş yaptı. 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde gerilerde kaldı.

PROGRAMIN REYTİNGLERİ İSTENEN BAŞARIYI YAKALAYAMADI

Reytinglerin beklentiyi karşılamaması, programda kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Beyaz'la Joker'in yönetmeni Ahmet Zafer Demirci'nin programla yollarının ayrıldığı öğrenildi.

YÖNETMENLE YOLLAR AYRILDI

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi. Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

