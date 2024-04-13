Bersu Göksel: En iyi Türk dizisi Ezel

Oyuncu Bersu Göksel Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Göksel, en iyi Türk dizisinin Ezel olduğunu söyledi.

Oyuncu Bersu Göksel, Haberler.com stüdyosunun konuğu olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Projelerinden bahseden Göksel, sunucu Melis Yaşar'ın yönelttiği "En iyi Türk dizisi hangisi?" sorusuna da cevap verdi.

Göksel'in sözleri şu şekilde;

"Biz Ezel hayranıyız. Senaryosunun çok önceden yazılmasından dolayı, oyuncu kadrosunun usta isimlerden oluşmasından dolayı en iyi dizinin Ezel olduğunu söyleyebilirim. Geçen gün yine açtım, ağlaya ağlaya izledim. Her şey çok hassas."

Sunucu Melis Yaşar'ın "Kurtlar Vadisi de güzel, ben şu an izliyorum" sözleri üzerine güzel oyuncu Kurtlar Vadisi'ni de izleyeceğini belirtti.