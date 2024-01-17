Berrak Tüzünataç, cesur tulumuyla kalça dansı yaptı

Fiziği ve yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, dün akşam Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katıldı. Gala için siyah ışıltılı bir tulum tercih eden oyuncu, bir de kalça dansı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

"POPONUN BÜYÜMEYE İHTİYACI VAR"

Tüzünataç gala için özel bölgelerinde işleme detayları bulunan siyah ışıltılı bir tulum tercih etti. Saçlarını açık bırakan oyuncu, kombinini siyah botla tamamladı. Gala öncesi hazırlık anlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bir de kalça dansı yaptı. Tüzünataç o anlarını da 536 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, fiziğini eleştirerek "Poponun büyümeye ihtiyacı var" yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna sessiz kalamayan Tüzünataç ise "Bana yetiyor kral, sen kendininkini büyüt" karşılığını verdi.