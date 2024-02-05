Berkay, erkek meslektaşlarının estetiklerini değerlendirdi

Bir erkek şarkıcı olarak son dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum.

"YAŞ ALMAKTAN KEYİF ALAN BİRİSİYİM"

Ben beceremiyorum, götürdüler birkaç kere ama benlik değil yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir ama ben yaş almaktan keyif alan birisiyim" diye konuştu.