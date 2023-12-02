Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy bebek heyecanını paylaştı

Oyuncu çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız Çağrı Atiksoy, 2.5 aylık hamile olduğunu doğruladı ve Berk Oktay'ın baba olma heyecanını paylaştı.

Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün el ele objektiflere yansıdı. Oyuncu çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2.5 AYLIK HAMİLEYİM"

Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı.

İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.