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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ New York Sokaklarında

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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ New York Sokaklarında

Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı. Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarından 'New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar' notuyla fotoğrafları paylaştı.

2008 yılında başrolünde yer aldıkları "Aşk-ı Memnu" dizisiyle gönüllerde taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yine bir arada. Netflix'in henüz resmi adı bilinmeyen, İngilizce kod adı "Last Call For İstanbul" olan yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimleri başladı.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Hilal Saral'ın yönettiği efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra buluşturan aşk filminin çekimleri devam ediyor. OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam'ın imza attığı filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor. Filmi "Zeytin Ağacı"nı yazan Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) kod adlı filmde New York çekimleri başladı. Filmde Beren Saat Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterine hayat veriyor. Filmde Serin ve Mehmet'in yolu New York'a düşüyor. Hikayede bir çiftin geçmişleriyle hesaplaşmaları etkileyici sahnelerle anlatılıyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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