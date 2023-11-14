Benim Güzel Ailem... 'SANDIĞINIZ KADAR ZENGİN BİRİSİ DEĞİLİM ANNE!'

Benim Güzel Ailem'de bu hafta neler olacak:

Adnan'ın mührü kırıp içeri girmesiyle Rasim, ne yapacağını bilemez. Canan da bu sırada her şeyden habersiz evde yemek hazırlarken kapıya resmi bir minibüs yanaşır. Adnan'ın her zamanki umursamazlığı Rasim'i öfkelendirir.

Canan, tam da evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken zabıta, mührün kırılıp içeri girildiğini fark eder ve evin kapısında bir kez daha mühür vurulur. Zabıta amiri, Rasim'e "6 aydan 3 yıla kadar hapis" deyince Rasim, fenalaşır.

Gökçe'nin intikam planıyla kendisini metruk bir depoda bulan Ferdi'nin çaresizliği, yanına gelen Gökçe'nin kendisine gösterdiği fotoğraflarla iyice artar.

Gökçe'nin Öznur'la arasını bozmaya niyetli olduğunu fark eden Ferdi, Onur'a "Ne istersen yaparım" diye teklifte bulunur.