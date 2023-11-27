Benim Güzel Ailem... RASİM NEZARETHANEYE GİRER!

Benim Güzel Ailem'de bu hafta neler olacak?

Rasim, mahkemede çıkan kargaşa sonrasında nezarethaneye gönderilir. Rasim'in o andaki üzüntüsü ve çaresizliği başta Canan olmak üzere tüm aileyi derinden sarsar.

Rasim ise kapısı yüzüne kapanan nezarette gözyaşlarına boğulur. Dedesinin başına gelenlere çok üzülen Tuğçe, teselliyi Oğuz'da bulur. Tuğçe'nin üzülmesine dayanamayan Oğuz, hislerini iyice açmaya başlar. Bu sırada Nedim ise kızını aramaktadır.

Damla, hem hamilelik hem de babasının başına gelenler nedeniyle zor günler geçirir. Sina ise çok sevdiği Damla'ya, her anlamda destek olarak onun gönlünü bir kez daha fetheder.

Canan'ın evden kovduğu Adnan, yeniden ablasının gözüne girebilmek için planlar yapmaya başlar.

Ferdi, para kazanmanın yollarını ararken dizi sektörüne dönüp dönmeme konusunda kararsız kalmıştır. Gelen bir teklif, işleri tamamen değiştirir.

Feryal ile Canan, Deniz'in tüp bebek tedavisi için gittiği İngiltere'den 45 gündür geri gelmemesi nedeniyle tartışma yaşar. Sinirle evden çıkan Feryal, Mahmut'un teklifiyle neşelenir.

Sina, Canan'ın Rasim'i görebilmesi için özel izin alır. Nezaretteyken bir anda çok sevdiği eşini gören Rasim, ona sarılıp "Merak etme hepsi geçecek... Her şey normale dönecek" der.

Eniştesi çıkana kadar dükkandan daha çok para kazanmaya niyetli olan Adnan, yine başını belaya sokar. Rasim ve tüm aile, en neşeli anlarında bu kez de Adnan'ın karıştığı at eti skandalı ve dükkanın mühürlenmesiyle neye uğradığını şaşırır.