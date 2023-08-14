Benim Güzel Ailem 8. Bölüm Özeti

Ferdi'nin hayallerini gerçekleştirmesi ve mahalledeki ünü, Feryal ve Oğuz'un karşılaşması, Rasim'in ev hikayesi ve Nedim Sina ile buluşması, Damla'nın Sina'ya duygularını açıklama kararı.

"Benim Güzel Ailem"in sekizinci bölümünün konusu ise şöyle:

Ferdi'nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi'nin star olduğunu düşünür.

Feryal yıllar sonra Oğuz'a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir. Bir çözüm yolu arar.

Ev hikayesi Rasim'in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür.

Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar.

Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina'ya söyleyeme karar verir.