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Beni Sev'" Diyecekler

Beni Sev'' Diyecekler

Magazin Haberleri

Cansu Tosun ve Tolga Güleç, başrollerini paylaşacakları romantik komedi sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyorlar.

Port Film ve Metropol Medya'nın ortak yapımcılığını üstlendiği, Yücel Müştekin'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı sinema filminin başrol oyuncuları Cansu Tosun ve Tolga Güleç oldu.

İki kadın – bir adamın aşk hikayesini işleyen "Beni Sev" de, "Yasemin" karakterini canlandıracak olan Cansu Tosun, kasabada yaşayan, rehberlik yapan oldukça komik ve neşeli bir karaktere hayat verirken, Tolga Güleç de soğuk esprileriyle meşhur, babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan "Emre" rolünde izleyici ile buluşacak.

Okuma provalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan filmin; 4 hafta sürecek olan çekimleri, İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.

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