Projelerinden bahseden oyuncu Burcu Kıratlı "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel memnunuz. Bir dizi projem olabilir, bakalım eğer olursa televizyona olacak bir proje." dedi.

10 SENELİK ARKADAŞIM

Geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz, ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam, böyle soru sormayın lütfen çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım, ben asla böyle bir şeyi yapmam." dedi.

Muhabirlerin "Sinan Bey de baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti, tekrardan bir barışma olur mu?" sorusuna ise "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal." diyerek cevap verdi.