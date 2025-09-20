Haberler

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü

Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Beverly Hills'teki evlilik malikânelerini yeniden satışa çıkardı. Daha önce 68 milyon dolara listeledikleri lüks evin fiyatını 52 milyon dolara düşüren çift, mali yüklerden kurtulmaya çalışıyor. Lopez Hidden Hills'teki yeni evine hazırlanırken, Affleck ise ayrı bir malikâneye taşındı.

Hollywood'un ünlü çifti Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Beverly Hills'teki evlili·k malikânesi yeniden satışa çıkarıldı. Çift, daha önce 68 milyon dolara satışa sundukları evi bu kez 52 milyon dolara listeledi.

FİYAT DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

2023 yılında 60 milyon 850 bin dolara satın alınan 12 odalı, 24 banyolu devasa malikâne için çiftin 20 milyon dolarlık ipotek çektiği öğrenildi. Emlak kaynaklarına göre evin fiyatı, Temmuz 2024'te ilk kez piyasaya çıktığından bu yana toplamda 16 milyon dolar indirildi.

AFFLECK SATMAK İSTİYOR, LOPEZ DİRENİYORDU

Çifte yakın kaynaklar, Ben Affleck'in evi satma konusunda kararlı olduğunu ve fiyatı aşağı çekmek istediğini, Jennifer Lopez'in ise uzun süre 68 milyon doların altına inmek istemediğini belirtiyor. Ancak düşen fiyatla birlikte malikâne yeniden satışa çıkarıldı.

LOPEZ HİDDEN HİLLS'E TAŞINIYOR

Jennifer Lopez'in, Şubat 2024'te California Hidden Hills'te 10 bin metrekarelik yeni bir ev satın aldığı biliniyor. Ahır, at binme alanı, misafir evi ve havuz bulunan yeni malikânesini tadilat ettiren Lopez, Beverly Hills'teki evde kalmaya devam ediyor.

AFFLECK AYRI EVE ÇIKTI

Ben Affleck ise Temmuz 2024'te çiftin evinden ayrılarak Brentwood'da 20,5 milyon dolarlık bir ev satın aldı. Ancak kısa süre içinde bu evi de elden çıkararak, halen yapımı süren "ultra lüks ve son derece özel" yeni bir eve taşındı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! 'Trabzon' sorusu stadı karıştırdı

Tarihi kongrede stadı ayağa kaldıran "Trabzon" sorusu
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.