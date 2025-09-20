Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü

Hollywood'un ünlü çifti Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Beverly Hills'teki evlili·k malikânesi yeniden satışa çıkarıldı. Çift, daha önce 68 milyon dolara satışa sundukları evi bu kez 52 milyon dolara listeledi.

FİYAT DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

2023 yılında 60 milyon 850 bin dolara satın alınan 12 odalı, 24 banyolu devasa malikâne için çiftin 20 milyon dolarlık ipotek çektiği öğrenildi. Emlak kaynaklarına göre evin fiyatı, Temmuz 2024'te ilk kez piyasaya çıktığından bu yana toplamda 16 milyon dolar indirildi.

AFFLECK SATMAK İSTİYOR, LOPEZ DİRENİYORDU

Çifte yakın kaynaklar, Ben Affleck'in evi satma konusunda kararlı olduğunu ve fiyatı aşağı çekmek istediğini, Jennifer Lopez'in ise uzun süre 68 milyon doların altına inmek istemediğini belirtiyor. Ancak düşen fiyatla birlikte malikâne yeniden satışa çıkarıldı.

LOPEZ HİDDEN HİLLS'E TAŞINIYOR

Jennifer Lopez'in, Şubat 2024'te California Hidden Hills'te 10 bin metrekarelik yeni bir ev satın aldığı biliniyor. Ahır, at binme alanı, misafir evi ve havuz bulunan yeni malikânesini tadilat ettiren Lopez, Beverly Hills'teki evde kalmaya devam ediyor.

AFFLECK AYRI EVE ÇIKTI

Ben Affleck ise Temmuz 2024'te çiftin evinden ayrılarak Brentwood'da 20,5 milyon dolarlık bir ev satın aldı. Ancak kısa süre içinde bu evi de elden çıkararak, halen yapımı süren "ultra lüks ve son derece özel" yeni bir eve taşındı.