Bella Hadid'ten ünlü moda markasına ırkçılık eleştirisi

Ünlü süpermodel Bella Hadid, İtalyan moda markası Dolce & Gabbana'nın Milano Moda Haftası'nda gerçekleştirdiği son erkek koleksiyonu defilesinde yalnızca beyaz tenli modellerin yer almasına sert tepki gösterdi. Hadid, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videonun altına yazdığı yorumda, markanın çeşitlilik eksikliğini ve kapsayıcılık sorununu eleştirdi.

"HALA DESTEKLENMESİ UTANÇ VERİCİ"

Hadid, Instagram'daki yorumunda, Dolce & Gabbana'nın erkek koleksiyonunda hiç Asyalı, Arap ya da farklı ırk kökenli model olmamasını eleştirerek "Hâlâ bu firmayı destekleyen insanlara şaşırdım — bu utanç verici" ifadelerini kullandı. Süpermodel giyim sektörünün önemli aktörlerine de seslenerek, casting ve stil ekiplerinin de bu durumdan sorumlu olduğunu belirtti.

"YILLARDIR IRKÇILIK, CİNSİYETÇİLİK, YABANCI DÜŞMANLIĞI …"

Hadid eleştirisini sürdüren ikinci bir yorumda da şunları yazdı: "Yıllardır süren ırkçılık, cinsiyetçilik, bağnazlık ve yabancı düşmanlığı… buna hâlâ şaşırmamamız nasıl mümkün?"

Hadid'in açıklaması kısa süre içinde moda dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; tartışma, lüks moda markalarının çeşitlilik ve temsil konularında tutarlılık gösterip göstermediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

MARKADAN YORUM YOK

Dolce & Gabbana, Hadid'in eleştirilerine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Markanın son defilesi, "The Portrait of Man" adlı erkek koleksiyonunda geniş çaplı eleştirilere neden olmuş, moda çevrelerinde "yalnızca beyaz modellerin yer aldığı" gösterim nedeniyle tartışmaların odağı haline gelmişti.

ŞİRKET DAHA ÖNCE DE HEDEF TAHTASINDAYDI

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana tarafından kurulan Dolce & Gabbana, kuruluşundan bu yana birçok tartışmanın odağında yer aldı. Marka, 2013 yılında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla mahkûm edilen iki tasarımcı nedeniyle kamuoyunda sert eleştirilere maruz kaldı.

2015 yılında ise Dolce ve Gabbana'nın tüp bebek uygulamaları ve alternatif aile yapıları hakkında yaptığı açıklamalar, aralarında pek çok ünlü ismin de bulunduğu geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Tartışmalar 2018'de yeni bir boyut kazandı. Markanın Çin'i hedef alan reklam ve açıklamalarının ırkçı olduğu yönündeki iddialar dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte tasarımcılar, söz konusu paylaşımların sosyal medya hesaplarının hacklenmesi sonucu yapıldığını savunarak bir özür videosu yayımladı. Ancak video kısa süre sonra kaldırıldı ve tartışmalar dinmedi.