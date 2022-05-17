Bebek Müjdesi! Karnı Burnunda Pozlar Geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebek Müjdesi! Karnı Burnunda Pozlar Geldi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Bebek Müjdesi! Karnı Burnunda Pozlar Geldi

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil, anne-baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Hakko'nun kızları Pia Hakko Yeşil, bebek beklediklerini duyurdu.

2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturan Hakko, anne olacağının müjdesini verdi. Sosyetik isim, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu da paylaştı.

Pia Hakko Yeşil'in doğumunun yakın zamanda gerçekleşeceği öğrenildi.

PİA HAKKO KİMDİR?

Cem hakko'nun, Bettina Machler ile evliliğinden doğan kızıdır. 1 Eylül 2016'de Kerim Yeşil ile evlenmiştir.

Snob Magazin / Magazin

Cem Hakko, Evlilik, Vakko, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title