Bebek Müjdesi! Karnı Burnunda Pozlar Geldi - Haberler

Bebek Müjdesi! Karnı Burnunda Pozlar Geldi
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Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil, anne-baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Hakko'nun kızları Pia Hakko Yeşil, bebek beklediklerini duyurdu.
2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturan Hakko, anne olacağının müjdesini verdi. Sosyetik isim, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu da paylaştı.
Pia Hakko Yeşil'in doğumunun yakın zamanda gerçekleşeceği öğrenildi.
PİA HAKKO KİMDİR?
Cem hakko'nun, Bettina Machler ile evliliğinden doğan kızıdır. 1 Eylül 2016'de Kerim Yeşil ile evlenmiştir.
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